Какие вопросы обсудили на заседании Общественного совета при МЧС

В пресс-службе министерства заявили, что основной целью встречи стало обсуждение деятельности госслужбы в направлении обеспечения пожарной безопасности в Азербайджане, в том числе проведение просветительских мероприятий по распространению знаний в области пожарной безопасности, а также предстоящих задач.

Во встрече приняли участие председатель Общественного совета Фуад Гаджизаде и другие члены Совета, замначальника Главного управления МЧС по организации работы с региональными центрами, проектному руководству и образовательным вопросам Гюндуз Хамзаев, начальник управления по связям с общественностью Пярвиз Джафаров, заместитель начальника Государственной противопожарной службы полковник Агшин Кязымов и сотрудники госслужбы.

Выступая на совещании, Агшин Кязымов подробно проинформировал о работе, проводимой представляемым им учреждением в направлении обеспечения пожарной безопасности в стране, и предстоящих задачах. Отмечено, что Государственная противопожарная служба в соответствии со своими полномочиями проводит мероприятия по пожарной безопасности на стратегически важных объектах нефтегазового и энергетического комплекса, объектах общественного пользования, транспорте и т.д, обеспечивает контроль за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности проектируемых, сооружаемых и находящихся в эксплуатации зданий, в учреждениях образования и здравоохранения, на объектах коммерческого, административного и производственного назначения, проводит большую разъяснительную работу по пожарной безопасности, организует районные семинары-совещания и конференции в связи с обеспечением пожарной безопасности в сфере сельского хозяйства, а также в лесных массивах.

Члены Общественного совета в целом положительно оценившие деятельность госслужбы, отметили важность совместной работы с соответствующими учреждениями в направлении пожарной безопасности. В ходе встречи члены Общественного совета также высказали свои предложения по вопросам пожарной безопасности.