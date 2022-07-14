В результате расследования возникли обоснованные подозрения на то, что директор объединения «Азертерминалкомплекс» при Госкомтаможни Эхтирам Халилов, злоупотребляя своими должностными полномочиями, нарушил правила проведения таможенных аукционов. Тем самым группа лиц получила товары, перешедшие в госсобственность, по заниженным ценам. Также возникли обоснованные подозрения на получение взятки у группы лиц.

Пресечены противозаконные действия должностных лиц Госкомтаможни. В сообщении СГБ говорится, что на основе возбужденного в службе уголовного дела были проведены комплексные оперативно-розыскные меры.

В отношении Эхтирама Халилова возбуждено уголовное дело по статьям 308.1, 311.3.2 и 311.3.3, и избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, следствием установлено, что замначальника Главного таможенного управления на водном транспорте Рашад Бабаев совместно с начальником Отдела дорожных налогов и контроля за разрешительными бланками Шюкюром Сафаровым злоупотребили должностными полномочиями и осуществили незаконный сбор денег с въезжающих в страну крупногабаритных машин.

В отношении чиновников возбуждены уголовные дела по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3, и избрана мера пресечения в виде ареста.

В то же время, в ходе расследования появились обоснованные подозрения о том, что начальник Главного оперативно-следственного управления Масум Расулов присвоил бюджетные средства в особо крупном размере. Чиновник посредством «Азертерминалкомплекс» списывал средства за оказание юридических услуг, рекламные работы, а также технического сервиса. Средства переводились и обналичивались со счетов компаний Azerbaijan Legal Consulting İnternational Services, “Nanoc”, “Veqa-Servis”, “Meqan Group”, “Omega Servis IKO”, “Delta Servis İKO” и др.

Чиновник также подозревается в присвоении конфискованных таможенниками контрабандных сигарет, которые должны быть розданы азербайджанским военнослужащим.

В отношение Масума Расулова возбуждены уголовные дела по статьям 179.4 и 308.1. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.