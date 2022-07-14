Ильхам Алиев впервые рассказал об обещании России: армянские войска покинут нагорный Карабах главное на этот час
«За последние полгода были предприняты определенные шаги для нормализации азербайджано-армянских отношений, однако, к сожалению, реальных результатов пока нет. Армения до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства».
Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.
Глава азербайджанского государства напомнил о деятельности рабочих групп по делимитации: «Мы расцениваем это, как позитивный шаг. Это произошло по инициативе нашей страны. Потому что именно Азербайджан стремился к скорейшему принятию мер по делимитации границ. Армянская сторона не была так склонна к этому. Но первая встреча состоялась. Конечно, эта встреча носила скорее ознакомительный характер. Вторая встреча запланирована на следующий месяц. Считаю, что вторая встреча будет посвящена обсуждению практических вопросов. Конечно, от сотрудничества в этом формате мы пока не ждем скорых результатов, так как делимитация - длительный процесс. Но в любом случае этот процесс запущен, мы можем рассматривать его, как успешное развитие».
Ильхам Алиев еще раз напомнил о принятых руководством Арменией новых пяти принципов урегулирования: «Мы обсуждали этот вопрос с несколькими соседними государствами - Турцией, Россией, Ираном… и эта позиция поддерживается. Мы обсуждали этот вопрос и с другими нашими партнерами - Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, и фактически сейчас создана основа для начала мирных переговоров».
Ильхам Алиев снова озвучил требование азербайджанской стороны о необходимости неукоснительного выполнения Московского соглашения о выводе армянских войск из нагорной части Карабаха: «До сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но Армения тянет с решением. В то же время мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и несколько месяцев назад во время визита в Азербайджан высокопоставленный сотрудник Минобороны России пообещал нашему Минобороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но сегодня уже середина июля, этот вопрос все еще не решен. Российская сторона, также подписавшая декларацию 10 ноября, не принуждает их к этому», - сказал Ильхам Алиев.
Президент отметил, что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана является совершенно неприемлемым.
«Мы – страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть скажет нам об этом открыто. Мы знаем, что надо делать. Каков будет наш ответ? Возможно, сейчас неуместно говорить. Но это – грубое нарушение декларации от 10 ноября», - сказал глава государства.