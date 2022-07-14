«За последние полгода были предприняты определенные шаги для нормализации азербайджано-армянских отношений, однако, к сожалению, реальных результатов пока нет. Армения до сих пор не выполняет взятые на себя обязательства».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

Глава азербайджанского государства напомнил о деятельности рабочих групп по делимитации: «Мы расцениваем это, как позитивный шаг. Это произошло по инициативе нашей страны. Потому что именно Азербайджан стремился к скорейшему принятию мер по делимитации границ. Армянская сторона не была так склонна к этому. Но первая встреча состоялась. Конечно, эта встреча носила скорее ознакомительный характер. Вторая встреча запланирована на следующий месяц. Считаю, что вторая встреча будет посвящена обсуждению практических вопросов. Конечно, от сотрудничества в этом формате мы пока не ждем скорых результатов, так как делимитация - длительный процесс. Но в любом случае этот процесс запущен, мы можем рассматривать его, как успешное развитие».