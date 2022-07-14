В России посадили еще одного оппозиционного политика

Ленинский районный суд Краснодара признал оппозиционного политика Андрея Пивоварова виновным по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Пивоварова обвиняют в руководстве деятельностью нежелательной организации, которое выразилось в виде размещения 30 постов на его публичной странице в соцсети.