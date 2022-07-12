В «Азеригаз» встретились с журналистами и рассказали о проделанной работе

За июль текущего года в колл-центр производственного объединения «Азеригаз» поступило 60 тысяч 48 обращений. Об этом сказала заведующая отделом колл-центра производственного объединения «Азеригаз» Халида Шимшек во время проведенной в пятницу в ПО акции «Открытые двери».

По словам Шимшек, 27 тысяч 351 из поступивших обращений были решены работниками службы без направления оперативной группы в районы: «За аналогичный период прошлого года поступило 65 тысяч 273 обращения, это на 5 тысяч 225 меньше, чем в июле этого года. Поступило 1 554 заявления от абонентов, подача газа которым была приостановлена в связи с неуплатой. Газоснабжение этих абонентов прекращено из-за того, что они не платили по долгам не один, а три месяца».

Илькин Бейбутов, начальник отдела охраны здоровья, труда, окружающей среды и контроля качества, отметил, что, несмотря на летние месяцы, сотрудники «Азеригаз» работают напряженно, и подготовка к осенне-зимнему сезону продолжается. Он отметил, что на газопроводах ведутся ремонтно-восстановительные работы: «К работам приступили в течение двух месяцев. Поднято и закреплено на опорах 4 904 километра трубопроводов, проведены малярно-ремонтные работы на газопроводах протяженностью 43 тысячи 883 метра.

Как заявил начальник отдела по связям с общественностью ПО Эльдениз Велиев, руководители «Азеригаз» готовы в любое время ответить на вопросы представителей СМИ, а также выслушать волнующие их проблемы относительно газоснабжения. Он также призвал всех представителей прессы активно участвовать в подобных встречах.