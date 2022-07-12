Ильхам Алиев о прекрасном будущем с Америкой

«Предприняты важные шаги по развитию американо-азербайджанских отношений, и организованы взаимные визиты высокопоставленных лиц». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Президент Соединенных Штатов Америки дважды отправлял мне письма - в связи с Днем Независимости и открытием Бакинской энергетической недели. В письмах особо подчеркивалась важность наших связей. Эти отношения насчитывают большую историю. Но у наших отношений прекрасное будущее.