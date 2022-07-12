Ильхам Алиев о прекрасном будущем с Америкой
«Предприняты важные шаги по развитию американо-азербайджанских отношений, и организованы взаимные визиты высокопоставленных лиц». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.
«Президент Соединенных Штатов Америки дважды отправлял мне письма - в связи с Днем Независимости и открытием Бакинской энергетической недели. В письмах особо подчеркивалась важность наших связей. Эти отношения насчитывают большую историю. Но у наших отношений прекрасное будущее.
Посмотрите, какая большая работа была проделана всего за эти шесть месяцев с основными международными центрами, а также международными организациями. Если в целом взглянуть на историю последних лет, то можно увидеть, что Азербайджан продвинулся по всем направлениям.
Мы всегда придерживались независимой позиции и открыто демонстрировали ее, благодаря чему заслужили большое уважение в мире. Мы всегда верны данному слову. Конечно, международные связи, политика, проводимая нами в регионе и в мире в целом, позволяют нам с большим успехом решать внутренние проблемы», - сказал президент.