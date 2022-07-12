Алиев предупредил Пашиняна: Азербайджан может потребовать Зангезур!

«В последнее время глава Армении снова начал говорить о каком-то статусе. Однако, когда закончилась война, и Армения подписала акт о капитуляции, между тремя руководителями - Азербайджана, России и Армении была устная договоренность о том, что вопрос статуса затрагиваться не будет».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.