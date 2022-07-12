Алиев предупредил Пашиняна: Азербайджан может потребовать Зангезур!
«В последнее время глава Армении снова начал говорить о каком-то статусе. Однако, когда закончилась война, и Армения подписала акт о капитуляции, между тремя руководителями - Азербайджана, России и Армении была устная договоренность о том, что вопрос статуса затрагиваться не будет».
Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.
По словам азербайджанского лидера, Армения некоторое время следовала данной договоренности. Но в последнее время премьер-министр, а также министр иностранных дел стали часто говорить о статусе Карабаха: «О том, куда подевался статус и что с этим статусом стало, я после войны сказал, не хочу повторяться. Если кто-то в Армении это забыл, могу повторить. Но думаю пока в этом нет необходимости. Поэтому полагаю, что говорить о статусе для Армении очень опасно. Потому что о статусе можем говорить и мы. Мы можем требовать статуса для Зангезура. Зангезур был оторван от нас в ноябре 1920 года. Сейчас мы ничего не говорим, но можем, посмотрим, какие будут результаты. Подобных негативных моментов много».