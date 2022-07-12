Ровшан Рзаев рассказал о порядке возвращения граждан на освобожденные территории

В пресс-службе госкомитета сообщили, что на приеме присутствовали граждане Сабирабадского, Саатлинского и Имишлинского районов, большинство из которых временно расселено в этих районах в качестве вынужденных переселенцев. В обращениях затрагивались вопросы предоставления жилых помещений специального назначения, входящих в состав государственного жилищного фонда, ремонта помещений временного проживания, установления единого ежемесячного пособия, трудоустройства и подготовки к возвращению на родные земли.

Граждане были проинформированы о состоянии выполнения поставленных главой государства задач по восстановлению освобожденных от оккупации территорий и возвращению вынужденных переселенцев в родные места. Было отмечено, что жилые массивы для внутренне перемещенных лиц строятся только на освобожденных территориях, в ближайшие годы работы в этой сфере будут ускорены. В ходе возвращения, которое будет осуществляться поэтапно, в новые квартиры в первую очередь будут заселены лица, проживающие в наиболее тяжелых условиях.

Часть вопросов, поднятых гражданами во время приема, решалась на месте. Председатель госкомитета сообщил, что в ближайшее время будут рассмотрены и другие вопросы, затронутые в обращениях, и приняты соответствующие меры.