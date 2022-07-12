Ильхам Алиев требует у Армении коридора в Нахчыван

«Декларация от 10 ноября предусматривает налаживание связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, и Армения, повинуясь, взяла на себя это обязательство. Но мы до сих пор не получили этой возможности». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Лачинская дорога открыта. В декларации от 10 ноября мы взяли на себя обязательство, что эта дорога будет работать, и Азербайджан гарантирует ее безопасность. Мы приняли это как обязательство и придерживаемся этого. Но мы не имеем возможности проехать из основной части Азербайджана в Нахчыван. Мы даже не видим, чтобы на территории Армении велась какая-то работа в этом направлении.

До сих пор нет технико-экономического обоснования железной дороги, которая будет построена в части Мегри Зангезурского коридора. Без технико-экономического обоснования не может быть реализован ни один проект, а его разработка занимает несколько месяцев. Значит, эта работа еще не начата. Нам не предоставлен маршрут автомобильной дороги.

Прошел год и восемь месяцев. Я неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе три раза на встречах в Брюсселе - во время моих встреч с премьер-министром Армении и президентом Совета Европейского Союза. До сих пор нам не предоставили маршрут. А там всего 40 километров.

Понятное дело, что существует не так много маршрутов дорог, которыми вы можете пользоваться в любое время года и 24 часа в сутки. Значит, есть причина, по которой этот маршрут нам не предоставлен, работы в этом направлении не ведутся, технико-экономическое обоснование не подготовлено. Армения не хочет выполнять и это обязательство, но не признает этого. Поэтому мы требуем свои права. Если мы выполняем все положения Декларации 10 ноября, то требуем такого же подхода и от Армении», - сказал президент.