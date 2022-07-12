Азербайджан закупит новое высокотехнологичное оружие

«В течение этих шести месяцев были проведены реформы и в военной сфере. Были претворены структурные реформы и реформа военного образования. Предприняты серьезные шаги в связи с учениями. Созданы новые вооруженные формирования. Подписаны новые контракты, приобретена и будет закуплена военная техника и боеприпасы». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Мы продолжаем свою работу в области армейского строительства. Именно на эти вопросы направлена часть наших растущих в этом году экономических и финансовых возможностей. Внесены дополнения в бюджет, и военные расходы были значительно увеличены. Для чего? На то есть основания. Мы утвердили военные расходы при принятии бюджета и считали, что они достаточны. Но затем по озвученным и неозвученным причинам мы решили, что нужно повышать военные расходы. Это повышение будет направлено на приобретение оружия с высокими технологическими возможностями. Мы увеличим их столько, сколько нужно. Потому что мы хорошо знаем, что такое война, что такое оккупация и что такое опасность. Мы должны быть готовы в любой момент, чтобы обеспечить свое право любым способом».