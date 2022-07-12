Ильхам Алиев в ожидании завтрашней встречи Мирзояна с Байрамовым

«До сих пор предпринимаются попытки реанимировать умершую Минскую группу. Сейчас Минская группа фактически сошла со сцены. Мы, страна-участница этого процесса, и мы говорим, что в Минской группе нет необходимости. Не нужна группа, которая за 28 лет не дала никаких результатов…. Между сопредседателями Минской группы идет, мягко говоря, холодная война. По сути, они сами признают, что Минская группа нефункциональна», - заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

И.Алиев процитировал позицию российской стороны: Минская группа больше не действует, и другие сопредседатели положили конец этому институту. «А армянская сторона до сих пор каждую минуту упоминает про Минскую группу. Что это значит? Проще говоря, мы до сих пор видим за этим территориальные претензии к нашей стране. С одной стороны, Армения принимает и признает наши пять принципов – среди которых взаимное признание территориальной целостности стран, отказ от территориальных претензий друг к другу и другие положения, с другой стороны - Минская группа вроде бы должна чем-то заниматься. Возникает вопрос - а чем? Карабахский конфликт решен, карабахский вопрос закрыт. Карабах — это Азербайджан! Я сказал это, сказал справедливо, и теперь это произносят все. В том числе и Армения - не добровольно, а вынужденно. Говорят все страны и организации, с которыми мы обсуждали данный вопрос.

Вот поэтому, вы видите, что эти негативные тенденции усиливаются. Во всех делах, дабы решить проблему или провести правильный анализ, нужно эти тенденции учитывать. Пока это не вылилось в какую-либо серьезную проблему. Но если эти пагубные тенденции не предотвратить, однажды они могут привести к последствиям. Мы не хотим этого, мы хотим мира. Мы не хотим войны, никогда не хотели. Все, что мы делали, мы делали на территории Азербайджана, и сделали так, что нашей военной операции могут позавидовать все. Однако не замечать эти тенденции невозможно. Вот почему мы видим это, закрепляем, предупреждаем. Пусть каждый делает выводы из наших предупреждений. По этому вопросу пока все. Я не хочу слишком углубляться в эту тему. Еще раз говорю, ждем завтрашней встречи министров иностранных дел, ждем результатов встречи. Мы определим, какие шаги будут предприняты после этого».