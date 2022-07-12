Жара убила десятки человек в Испании

В Испании экстремальная жара за три дня привела к смерти 84 человек. Об этом сообщает агентство EFE.

По данным агентства, Институт здоровья Карлоса III, подведомственный Минздраву королевства, подсчитал, что с 10 по 12 июля в Испании умерли 84 человека вследствие чрезмерно высокой температуры воздуха. Отмечается, что большинство — лица старше 85 лет.

Ранее государственное метеорологическое агентство Испании из-за жары повысило уровень погодной опасности в большинстве регионов до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Кроме того, в ряде провинций уровень тревоги повышен до самого высокого — красного (чрезвычайная опасность).