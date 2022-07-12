Захарова возмущена разговорами о Приднестровье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена продолжающимися спекуляциями по теме якобы исходящей из Приднестровья угрозы, в то время, как опровержения Тирасполя на этот счет и призывы к укреплению мира не принимаются в расчет. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа.

«Между тем именно в Приднестровье в последние месяцы произошла серия вооруженных провокаций, балансирующих на грани втягивания региона в открытый конфликт», — отметила она.