Азербайджанские школьники завоевали медали на международной математической олимпиаде

С 6 по 16 июля в столице Норвегии Осло проходит 63-я Международная математическая олимпиада. Азербайджанские школьники завоевали на ней одну серебряную, четыре бронзовые медали и одну поощрительную награду.

Так, ученик 11-го класса лицея с физико-математическим уклоном Тогрул Аббасов получил серебряную, а ученики этого же лицея Амин Джафарзаде и Фидан Гараева, а также ученик технико-гуманитарного лицея №2 Джалил Гусейнов – бронзовые медали.

В свою очередь, ученик 11-го класса средней школы №72 Джавад Исмаилзаде награжден поощрительной премией. В целом команда Азербайджана заняла 34-е место среди 104 участников олимпиады.