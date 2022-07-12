США и Россия возобновят совместные полеты на МКС

США и Россия заявили в пятницу, что они возобновят совместные полеты на международную космическую станцию, сохраняя одну из последних областей сотрудничества на фоне попыток Запада изолировать Москву, сообщает AFP.

«Чтобы обеспечить продолжение безопасной работы международной космической станции, защитить жизни астронавтов и обеспечить постоянное присутствие США в космосе, NASA возобновит совместные полеты американских экипажей на американских космических кораблях и российских кораблях «Союз», - говорится в заявлении американского космического агентства.