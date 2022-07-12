Украина просит дальнобойные HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что его страна получит от США больше РСЗО HIMARS, в том числе ракеты с радиусом действия 300 километров. Об этом Резников заявил в интервью британской газете Financial Times.

По данным издания, Резников сообщил об уверенности в том, что Украине будет предоставлено большее количество систем дальнего действия, в частности американских реактивных систем залпового огня, известных как HIMARS. «США не хотели отправлять HIMARS, которые имеют дальность действия 80 километров и боеприпасы с GPS-наведением, опасаясь, что такой шаг может привести к эскалации. Резников заявил, что он уверен, что партнеры пришлют больше, в том числе и версию с радиусом действия 300 километров», — говорится в сообщении газеты.

Ранее США передали Украине восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что Украине будет передано еще четыре таких установки.