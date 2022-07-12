Ильхам Алиев о закрытых границах

«К сожалению, ВОЗ заявил, что в некоторых странах нужно снова переходить на масочный режим. Мы следим за тенденциями, и в самый тяжелый период пандемии мы закрывались и открывались, когда ситуация улучшалась». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Наши сухопутные границы закрыты и должны быть закрыты. Для чего? Чтобы люди не болели. Сухопутные границы - самое частое направление распространения болезни. Поэтому мы держим наши границы закрытыми и правильно делаем. Мы будем держать сухопутные границы закрытыми столько, сколько нужно. Мы делаем это, чтобы сохранить здоровье людям и не терять их. В период пандемии мы выделили миллиарды, я не хочу повторения», - сказал президент.