Яшар Наджафов выиграл Гран-при в Загребе

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Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов стал победителем турнира Гран-при в Загребе.

В финале весовой категории до 66 кг он победил итальянца Маттео Пираси.