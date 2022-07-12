Яшар Наджафов выиграл Гран-при в Загребе
Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов стал победителем турнира Гран-при в Загребе.
В финале весовой категории до 66 кг он победил итальянца Маттео Пираси.
Азербайджанский дзюдоист Яшар Наджафов стал победителем турнира Гран-при в Загребе.
В финале весовой категории до 66 кг он победил итальянца Маттео Пираси.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.