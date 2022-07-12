Ильхам Алиев: «Цены на нефть выросли, но ведь наши резервы – в облигациях!!!»

«Да, цены на нефть в мире выросли, но в то же время рухнули мировые рынки капитала, и это должны знать все. Некоторые думают, что раз цены на нефть выросли, Азербайджан стал богаче. Да, цены выросли, но наши резервы в основном в облигациях и акциях. Пусть откроют и увидят, как рухнули мировые рынки капитала. Конечно, это временно». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Все суверенные фонды благосостояния столкнулись с этой ситуацией. Сейчас я не хочу говорить об убытках других суверенных фондов, но речь идет о 10 миллиардах убытков – в результате краха крупных суверенных фондов, этого рынка капитала. Это также негативно влияет на нас. Однако мы работаем и проводим реформы.

Таким образом, экономические реформы позволили за 6 месяцев собрать 2 миллиарда манатов сверх прогноза. Почему? Потому что есть прозрачность, есть честность, есть подотчетность. Несколько лет назад бизнес-кругам дали время, чтобы они могли перейти на нормальные рельсы и отказаться от теневой экономики. Тем, кто им покровительствовал, также, как говорится, преподали урок. Поэтому только налоговые органы за 6 месяцев собрали 2 миллиарда манатов, и мы их используем.

Вот это главный фактор наших финансово-экономических возможностей. А экономический рост мы, конечно, каждый раз делим на две части – экономический рост и рост ненефтяной экономики. Есть хорошие результаты в обоих направлениях. Экономика выросла на 6,2 процента, ненефтяная экономика – на 9,6 процента, общее промышленное производство в промышленности – на 2,1 процента, а ненефтяная промышленность – на 11,5 процента. Очень хорошие результаты, и мы видим эти результаты в реальной жизни. Потому что это позволяет нам повышать зарплаты и пенсии.

Доходы населения увеличились примерно на 20 процентов. Правда, часть этого роста, как говорится, съедает инфляция. Инфляция составляет чуть более 12 процентов. Но это общая тенденция в мире. Даже в странах, где инфляция составляла, может быть, 0-0,5,1 процент, этот показатель сейчас приближается к двузначным значениям. То есть это общая тенденция, и мы являемся частью мировой экономики. Также должен сказать – сейчас очень велики шансы, что мировая экономика пойдет на спад. Иными словами, авторитетные международные институты и финансовые институты уже говорят о рецессии как о неизбежном факте. Мы должны быть к этому готовы», - сказал глава государства.