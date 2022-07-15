США поставят Эстонии HIMARS на полмиллиарда долларов

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Эстонии реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS на 500 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Пентагона по оборонному взаимодействию.

«Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования с ориентировочной стоимостью до 500 миллионов долларов», – сообщили в ведомстве.

Уточняется, что всего Эстония запросила до шести РСЗО HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты.