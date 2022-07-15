Байден напомнил саудовскому принцу про убийство Хашкаджи

Президент США Джо Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

«Он по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, был», – сказал Байден по итогам переговоров с руководством Саудовской Аравии, где, в частности, присутствовал бин Салман.

Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию с первым официальным визитом в пятницу, 15 июля, американского лидера встретил наследный принц страны Мухаммед бин Салман Аль Сауд. Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Ранее он уже посетил Израиль.