Зеленский: Спокойных ночей у них не будет

Российские войска будут отвечать за удары по Виннице и другим городам Украины. Вооруженные силы Украины обязательно это обеспечат. Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского в обращении к украинцам.

Глава государства отреагировал на объявление Еврокомиссии о содержании нового пакета санкций против России. Он подчеркнул, что жесткие европейские санкции должны быть ответом на российские ракетные удары по городам Украины.

«Свою часть ответа обязательно обеспечат ВСУ. Спокойных ночей у них не будет. Уже началось установление всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном уровне, и на международном уровне мы сделаем все, чтобы убийцы отвечали за содеянное», – подчеркнул Зеленский.