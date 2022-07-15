После обострения кризиса на Украине США активно призывают Европейский союз (ЕС) вводить многочисленные санкции в отношении России, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры. Об обмане Вашингтона сообщила журналист Сыци Цао в своей статье для Global Times.

«Евросоюз же, тесно связанный с Москвой в промышленной и энергетической сферах, испытывает серьезнейшие последствия, влияющие на производство и жизнь обычных людей», – отмечает автор.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэя Вана, ЕС уже начал задумываться, не был ли он «одурачен» Соединенными Штатами, вводя все новые и новые санкции против России.

Директор департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй считает, что седьмой пакет санкций ЕС может оказаться «в значительной степени символическим», так как его члены не могут договориться по многим вопросам.