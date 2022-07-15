Ильхам Алиев: Некоторые кадры не оправдали моего доверия

«Хотя в борьбе с теневой экономикой и были достигнуты хорошие результаты, проблемы все еще остаются. К сожалению, некоторые кадры, которым я доверял, не оправдали этого доверия. Теневая экономика, конечно, есть в каждой стране, главный вопрос – ее объем и отношение к ней государства. Отношение государства и правительства к этому таково, что этого не должно быть в Азербайджане». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Потому что технологии развиваются, появляются новые возможности контроля. Здесь не должно быть негативного фактора, называемого теневой экономикой, или он должен быть сведен к минимуму. Должны применяться самые передовые технологии – учет, контроль и, конечно же, расстановка кадров.

Если стоящий во главе учреждения, работает на свой карман, какой бы электронный инструмент управления вы ни выбрали, он уже не будет иметь значения. Поэтому должно быть единство этих факторов. Институциональными мерами, безусловно, являются государственный контроль, общественный контроль и правильный подбор персонала. Теневая экономика фактически забирает резервы у государства и направляет их в чей-то карман. Этому нужно положить конец, и мы должны использовать все возможности», - сказал глава государства.