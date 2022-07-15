Министр обороны Украины опроверг слова о сборе миллионной армии

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг слова о сборе «миллионной армии» и планы контрнаступления на юге. Он отметил, что его неверно поняли, передает «Би-би-си».

Глава ведомства отметил, есть «конкретный приказ» президента Украины Владимира Зеленского отвоевать южные территории. Он подчеркнул, что военачальники должны внести предложения во исполнение этого приказа.

Резников объяснил свои слова об увеличении численности армии страны до примерно «одного миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками». По словам министра, он не говорил, что украинская сторона «собирает миллионную армию», и попросил простить его «английский неродной» язык.