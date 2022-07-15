Зеленский: США за последние две недели передали Украине $3 млрд

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты за последние две недели перечислили Украине $3 млрд, которые пойдут на «текущие социальные потребности украинцев». Об этом сообщает ТАСС.

«Только за последние две недели в украинский бюджет было перечислено 3 млрд долларов от США. И это позволяет нам обеспечивать сегодня текущие социальные потребности украинцев», – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что США готовят оборонный бюджет на новый финансовый год с дополнительной помощью для Украины, в котором «речь идет и о расширении возможностей военной авиации» страны.

«Эта и другая американская помощь для нашей страны значительно усилит наш оборонный потенциал, и это важно», – подчеркнул украинский лидер.