Армяне стреляют на границе: под обстрелом снова Кельбаджар
Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными позиций Вооруженных сил Азербайджана.
Согласно сообщению, 16 июля с 04:00 до 04:50 подразделения вооруженных сил Армении с нескольких позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района на государственной границе подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Зяйлик Кельбаджарского района.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, противник был подавлен, сообщает Минобороны.