Джейхун Байрамов отправился на переговоры с Араратом Мирзояном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Грузию, сообщили в пресс-службе МИД.

Согласно сообщению, в рамках визита запланированы встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Грузии, а также с министром иностранных дел Армении.

Отметим, что накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года, говоря о предстоящей в Тбилиси встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, отметил: «...Ждем завтрашней встречи министров иностранных дел, ждем результатов встречи. Мы определим, какие шаги будут предприняты после этого».