Россияне нанесли ракетные удары по Днепру и Одессе

"Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели - разбирают разрушения и ищут людей", - сообщил Резниченко в своем Telegram-канале.

Кроме того, сообщается о ракетном ударе по Одесской области. Спикер военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram заявил, что был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Ставропольского края РФ. Крылатая ракета, предварительно Х-101, попала в склад производственно-торговой компании, вспыхнул пожар на площади в 1000 квадратных метров. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.