Россияне нанесли ракетные удары по Днепру и Одессе
Российские военные обстреляли из систем залпового огня "Град" жилые кварталы украинского города Никополь (город в Днепропетровской области).
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Валентина Резниченко, в результате утреннего обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.
"Одна женщина ранена. Сейчас она в больнице. Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели - разбирают разрушения и ищут людей", - сообщил Резниченко в своем Telegram-канале.
Кроме того, сообщается о ракетном ударе по Одесской области. Спикер военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram заявил, что был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Ставропольского края РФ. Крылатая ракета, предварительно Х-101, попала в склад производственно-торговой компании, вспыхнул пожар на площади в 1000 квадратных метров. На месте работают спасатели. Пока информации о пострадавших нет.