CNN: россияне дважды были в Иране для осмотра боевых беспилотников

Российская делегация по меньшей мере дважды за последний месяц посещала аэродром в центральном Иране, где ей были продемонстрированы беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, способные нести высокоточные ракеты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки и советника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана.

«По нашим оценкам, у официальной российской делегации недавно была демонстрация иранских БПЛА, способных наносить удары… Мы обнародуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день. Это свидетельствует об интересе России к приобретению иранских БПЛА, способных атаковать», - сказал Салливан.

По его словам, как известно США, июньский визит был первым, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации. Затем российская делегация снова посетила аэродром для аналогичной демонстрации 5 июля.

CNN уточняет, что эта информация появилась во время турне президента США Джо Байдена на Ближний Восток, где Иран был ключевым предметом обсуждения между США, Израилем, Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Официальный представитель США заявил CNN, что партнерство между Ираном и Россией крепнет, поэтому США необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке.