Армия Израиля ударила по оружейному заводу ХАМАС

Военно-воздушные силы Израиля в субботу, 16 июля, нанесли удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Некоторое время назад в ответ на ракетный обстрел израильские самолеты нанесли удары по ряду террористических объектов ХАМАС в секторе Газа", - цитирует Интерфакс заявление израильской армии.

Удары, как следует из заявления, были нанесены по "объекту по производству оружия, расположенному внутри военного поста ХАМАС, и еще трем военным постам, принадлежащим ХАМАС".

Как сообщалось ранее, из сектора Газа по израильской территории в ночь на субботу были пущены две ракеты, одна из них была сбита средствами ПВО.

СМИ отмечают, что ракетный обстрел из Газы мог быть спровоцирован израильским рейдом на Западном берегу реки Иордан рано утром в пятницу, в результате три палестинца погибли и восемь были ранены.