Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:37

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы гарантировать «справедливое наказание для ответственных за боевые действия в Украине в 2014 году». С учетом событий в Буче и Виннице запрос Владимира Зеленского в конце концов удовлетворят. И это будет правильно – мы живем во времена, когда удары по мирному населению, которых российская сторона представляет «нациками», не должны оставаться безнаказанными. Правда, возникает и другой вопрос: а все ли равны перед международным правом? Конечно, события в Украине – это горечь и боль для любого нормально мыслящего и не отравленного пропагандой человека, но разве другие жертвы не заслуживают подобного же обращения?

Да, я все о том же – если мы ставим вопрос о военных преступлениях против Украины, то почему же Международный суд не рассмотрел в свое время бомбежку азербайджанских городов со стороны Армении во время Второй Карабахской войны в 2020 году? А ведь тогда тоже гибли и взрослые, и дети. И ракеты были того же производства. В чем разница? В том, что тогда гибли мусульмане, а теперь гибнут «почти европейцы»? Или в том, что тогда это считалось локальным конфликтом, а теперь война в Украине приобретает характер геополитического противостояния Запада с Россией? Но история не стоит на месте и продолжает развиваться. На днях палата представителей Конгресса США приняла поправку, предусматривающую «специальное исключение» из санкций CAATSA, которые должны быть введены после покупки Индией у России системы ПВО С-400. То есть санкции CAATSA, введенные против Турции за приобретение российского вооружения, не будут применяться к Индии. И тут уже вопросы начинают множиться со скоростью взбесившегося компьютера. Так, выходит, страдания азербайджанского народа от потерь из-за ракетных ударов Армении в разы меньше, чем украинского, и не заслуживают осуждения?