Запад придумал такое право: украинцу нельзя погибать, а азербайджанцу можно заметки на полях войны
Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал, чтобы гарантировать «справедливое наказание для ответственных за боевые действия в Украине в 2014 году».
С учетом событий в Буче и Виннице запрос Владимира Зеленского в конце концов удовлетворят. И это будет правильно – мы живем во времена, когда удары по мирному населению, которых российская сторона представляет «нациками», не должны оставаться безнаказанными.
Правда, возникает и другой вопрос: а все ли равны перед международным правом? Конечно, события в Украине – это горечь и боль для любого нормально мыслящего и не отравленного пропагандой человека, но разве другие жертвы не заслуживают подобного же обращения?
Да, я все о том же – если мы ставим вопрос о военных преступлениях против Украины, то почему же Международный суд не рассмотрел в свое время бомбежку азербайджанских городов со стороны Армении во время Второй Карабахской войны в 2020 году?
А ведь тогда тоже гибли и взрослые, и дети. И ракеты были того же производства. В чем разница? В том, что тогда гибли мусульмане, а теперь гибнут «почти европейцы»? Или в том, что тогда это считалось локальным конфликтом, а теперь война в Украине приобретает характер геополитического противостояния Запада с Россией?
Но история не стоит на месте и продолжает развиваться. На днях палата представителей Конгресса США приняла поправку, предусматривающую «специальное исключение» из санкций CAATSA, которые должны быть введены после покупки Индией у России системы ПВО С-400. То есть санкции CAATSA, введенные против Турции за приобретение российского вооружения, не будут применяться к Индии.
И тут уже вопросы начинают множиться со скоростью взбесившегося компьютера. Так, выходит, страдания азербайджанского народа от потерь из-за ракетных ударов Армении в разы меньше, чем украинского, и не заслуживают осуждения?
И почему это Индии, внеблоковой стране, в вопросах закупки российских вооружений дозволено гораздо больше, чем Турции – члену НАТО, которого Североатлантический альянс в критическую минуту оставил без систем ПВО?
Таким образом, получается, во-первых, что внешняя политика США не отвечает интересам США, а манипулируется со стороны греческих, индийских и армянских лоббистов, прежде всего, в интересах этих стран.
Во-вторых, получается, что санкции CAATSA против Турции никогда не были связаны с С-400. Главная цель этих санкций - желание США усмирить Турцию и подчинить ее национальную безопасность по своему усмотрению.
И, наконец, в-третьих. Только полная лояльность Западу и встраивание в его идеологический контекст может послужить гарантией того, что на твою сторону встанут и Международный трибунал, и другие международные институты. В противном случае ты обречен на роль страны второго сорта, когда происходящее с тобой никого из «международного прогрессивного сообщества» не волнует.
Двойные стандарты – они именно такие. И чуть вправо, чуть влево – это уже преступление, «конвой» открывает огонь на поражение. Не обращая внимания на потери людей. Которым при таких двойных стандартах отведена роль обычных «щепок», потери которых в большой политике не считают…