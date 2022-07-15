Украина пригрозила западным банкам исками за связи с Россией

Правительство Украины призвало руководство американских и европейских банков разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью, обвинив кредиторов в военных преступлениях. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным издания, советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко на этой неделе написал главе американского банка JPMorgan Chase Джейми Даймону и гендиректору британского HSBC Holdings Ноэлю Куинну, попросив их прекратить финансирование компаний, которые связаны с российской нефтью, и продать доли в российских государственных энергоконцернах "Газпром" и "Роснефть".

В письмах, которые также получили американский Citigroup и французский Crédit Agricole, Устенко обвинил банки в "затягивании"войны в Украине, поскольку те предоставляют кредиты компаниям, поставляющим российскую нефть, и предупредил, что организации не допустят к участию в восстановлении Украины.

Советник Зеленского сказал в интервью FT, что Министерство юстиции намерено подать иски против банков в Международный уголовный суд (МУС) после завершения войны. По его словам, украинские службы безопасности собирают информацию о поддержке финансовыми учреждениями российской нефтегазовой промышленности.

FT отмечает, что МУС не может вести расследования в отношении правительств или корпораций, но способен привлечь к суду физические лица оттуда.

JPMorgan в ответ на запрос газеты сообщил, что играет активную роль в применении западных санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в России, HSBC отказался от комментариев.