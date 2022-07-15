К чести авторов концепции этого масштабного проекта необходимо отметить, что он не ограничивается рамками реконструкции исторических памятников, ремонта инфраструктуры, улучшения быта жителей поселков и привлечения сюда зарубежных туристов.

Не секрет, что молодежь в пригородных поселках – это наиболее уязвимая категория населения. Минимум перспектив в поисках интересной и достойно оплачиваемой работы, примитивный быт и отсутствие условий для полноценного досуга зачастую уводят молодых ребят с их нерастраченной энергией в опасный мир религиозного экстремизма, блатной романтики или наркомании.

За использованием в обновлении таких поселков, как Рамана, эстетики XXI века, современного арт-дизайна, фантазий талантливых азербайджанских архитекторов и мастеров флористики, просматривается куда более важная, стратегическая цель - вдохнуть в полуразрушенные, традиционно обделенные вниманием властей апшеронские поселки новую жизнь, вернуть местным жителям ощущение полноценности, дать почувствовать молодым людям, которым не терпится покинуть места, где они не видят своего будущего, что даже самые дерзкие мечты сбываются не только в больших городах.

Во вчерашнем репортаже haqqin.az из поселка Рамана мы не случайно акцентировали внимание читателей на здании в центре поселка с вывеской AzerRobot. Уже несколько месяцев здесь действует кружок робототехники, который сразу приобрел у раманинских подростков бешеную популярность. Многие из них с головой погрузились в секреты компьютерного программирования, возможно, не осознавая толком, что в процессе обучения, напоминающего по форме увлекательную игру, они получают азы одной из самых востребованных и престижных профессий.

Еще одним здоровым импульсом для поселковой молодежи и детворы стало открытие местного спортивного комплекса с настоящим полем, на котором сейчас проходит футбольный чемпионат поселка с участием шести команд.

Впрочем, только футболом спортивная жизнь поселка не ограничивается. Как стало известно haqqin.az, вчера в поселке Рамана стартовал первый в истории поселка шахматный турнир для подростков, организованный местной шахматная школой «Аг ат» («Белый конь»), в котором приняли участие 42 юных шахматиста.

Радует, что появление в бакинских поселках кружков и секций, забытых со времен СССР, помогает местной молодежи с пользой занять свободное время. Ведь еще недавно кроме местных чайхан и плейстейшн-клубов податься молодым парням было элементарно некуда.

Словом, в пригородных поселках Апшерона не только реставрируется историческое наследие и создаются туристические центры, напоминающие крошечные городки итальянской Ривьеры.

Параллельно здесь закладывается фундамент для здорового будущего…