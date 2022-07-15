Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 11:00

Сутки спустя после ракетного удара по центру Винницы среди белого дня, в разгар жизненной активности людей, находящихся в 400 километрах от линии фронта, приведшего к гибели и ранению десятков людей, Министерство обороны России сообщило, что целью атаки было «совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений» в местном Доме офицеров. Все участники совещания, доложило ведомство Сергея Шойгу, были уничтожены.

В мире, где каждому доступна служба поиска Google, несложно через несколько кликов мышки выяснить, что в здании на площади Победы, 1, то есть по адресу винницкого Дома офицеров, расположен большой концертный зал на тысячу мест, в котором выступали и Алла Пугачева, и Филипп Киркоров, десятки других звезд постсоветского пространства. Здесь же собиралась 17 июля провести концерт украинская певица Roxolana, и два участника ее группы, готовившие концерт, пострадали от ракетного обстрела, один из них, звукооператор Евгений Коваленко, позже скончался в больнице. Еще в Доме офицеров, подсказывает Google, работала Театрально-психологическая школа-студия «Образ», танцевальные кружки «Вертикаль», «Вдохновение», «Шарм-с», «Дошкольник». Здесь арендовала помещение студия звукозаписи «Иначе», а при ней школа диджеев с таким же названием. В здании размещались также кафе, отделение «Приват-банка», Школа боевых искусств «Асгард», Академия джиу-джитсу и обувной магазин. Наверняка здесь же располагалась студия детского развития, куда спешила на занятия к логопеду дизайнер Ирина Дмитриева со своей четырехлетней дочкой Лизой. Их фотография облетела все СМИ мира. Лиза погибла сразу, мама находится в тяжелом состоянии в больнице, она лишилась одной ноги.

Только последнему идиоту придет в голову предполагать, что в этом здании активного и сугубо гражданского использования могла проходить какая-то секретная встреча представителей украинского командования и западных специалистов оборонной сферы. Если под рукой не было Google, можно было спросить Филиппа Киркорова. Другие две ракеты попали в расположенный рядом Дом быта и чуть дальше – в медицинский центр «Нейромед». Во время удара по «Нейромеду» погибла врач Виктория Рекута с маленьким сыном Максимом, которого она привела на прием. Дом быта и медицинский центр тоже никак не похожи на те места, где могут проходить секретные международные совещания. Есть несколько версий, почему высокоточные ракеты «Калибр», запущенные с подводной лодки в Черном море, обрушились на центр мирного города. Кто-то считает, что это было сделано нарочно, чтобы запугать украинцев, вынудить их молить о пощаде и мире. Странное предположение четыре с половиной месяца спустя после начала войны, в которой сопротивление агрессору только растет с каждым таким военным преступлением.