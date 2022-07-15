Тупость, трусость и бессилие: как российская армия воюет в Украине после трагедии
Сутки спустя после ракетного удара по центру Винницы среди белого дня, в разгар жизненной активности людей, находящихся в 400 километрах от линии фронта, приведшего к гибели и ранению десятков людей, Министерство обороны России сообщило, что целью атаки было «совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений» в местном Доме офицеров. Все участники совещания, доложило ведомство Сергея Шойгу, были уничтожены.
В мире, где каждому доступна служба поиска Google, несложно через несколько кликов мышки выяснить, что в здании на площади Победы, 1, то есть по адресу винницкого Дома офицеров, расположен большой концертный зал на тысячу мест, в котором выступали и Алла Пугачева, и Филипп Киркоров, десятки других звезд постсоветского пространства. Здесь же собиралась 17 июля провести концерт украинская певица Roxolana, и два участника ее группы, готовившие концерт, пострадали от ракетного обстрела, один из них, звукооператор Евгений Коваленко, позже скончался в больнице.
Еще в Доме офицеров, подсказывает Google, работала Театрально-психологическая школа-студия «Образ», танцевальные кружки «Вертикаль», «Вдохновение», «Шарм-с», «Дошкольник». Здесь арендовала помещение студия звукозаписи «Иначе», а при ней школа диджеев с таким же названием. В здании размещались также кафе, отделение «Приват-банка», Школа боевых искусств «Асгард», Академия джиу-джитсу и обувной магазин.
Наверняка здесь же располагалась студия детского развития, куда спешила на занятия к логопеду дизайнер Ирина Дмитриева со своей четырехлетней дочкой Лизой. Их фотография облетела все СМИ мира. Лиза погибла сразу, мама находится в тяжелом состоянии в больнице, она лишилась одной ноги.
Только последнему идиоту придет в голову предполагать, что в этом здании активного и сугубо гражданского использования могла проходить какая-то секретная встреча представителей украинского командования и западных специалистов оборонной сферы. Если под рукой не было Google, можно было спросить Филиппа Киркорова.
Другие две ракеты попали в расположенный рядом Дом быта и чуть дальше – в медицинский центр «Нейромед». Во время удара по «Нейромеду» погибла врач Виктория Рекута с маленьким сыном Максимом, которого она привела на прием. Дом быта и медицинский центр тоже никак не похожи на те места, где могут проходить секретные международные совещания.
Есть несколько версий, почему высокоточные ракеты «Калибр», запущенные с подводной лодки в Черном море, обрушились на центр мирного города. Кто-то считает, что это было сделано нарочно, чтобы запугать украинцев, вынудить их молить о пощаде и мире. Странное предположение четыре с половиной месяца спустя после начала войны, в которой сопротивление агрессору только растет с каждым таким военным преступлением.
Утверждают, что это может быть местью за успешную и впечатляющую работу систем залпового огня HIMARS, сильно ухудшивших возможности российских войск пополнять свой боезапас и несколько раз нанесших чувствительные потери в пунктах управления войсками. Отомстить гражданским за военные потери – это вполне может быть, какие-то иллюзии насчет моральных тормозов российских военачальников исчезли в первые же недели войны, если они у кого-то и были.
Есть и еще одна вполне правдоподобная версия. Война была отвратительным образом спланирована и ведется из рук вон бестолково. Джеймс «Бешеный пес» Мэттис, бывший глава Пентагона, четырехзвездный генерал, легенда морской пехоты, отвесил свою оценку как пощечину: «Российская военная кампания в Украине аморальна. Она непрофессиональна в тактическом отношении, идиотская с оперативной точки зрения и дурацкая в стратегическом плане». А раз так, то вполне можно допустить, что и российская военная разведка бесконечно тупит и дает цели для ракетных ударов просто от балды.
Миф о «второй армии мира», готовившейся победным маршем пройтись до Ла-Манша, выглядит все более анекдотичным. Тупость, трусость и бессилие, помноженные на бесчеловечность – вот фирменный почерк российской армии, воюющей в Украине. Этот стиль обрекает ее на презрение и поражение.