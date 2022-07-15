Шойгу проинспектировал российские войска в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг» и «Центр», участвующие в «специальной военной операции» в Украине.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», - отметили в Минобороны РФ.

Российское военное ведомство 26 июня сообщало, что Сергей Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в «СВО» в Украине.