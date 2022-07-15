Украинская армия в результате ударов с применением ракетных систем HIMARS, возможно, ликвидировала или ранила четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики института ссылаются на опубликованную в российских СМИ информацию о гибели военных. Ранее российские СМИ писали о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина.

"Это, по-видимому, подтверждает украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтерску 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106-й дивизии", - пишут аналитики.

УНИАН 12 июля писал, что в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из российских дивизий. В тот же день был убит начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ Валентин Данилов.