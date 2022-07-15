Самая настоящая война Пашиняна с армянской диаспорой во Франции за что Мурада Папазяна не впустили в Ереван
Как сообщают источники в Ереване, 14 июля в Армению не пустили дашнака Мурада Папазяна, одного из лидеров могущественной армянской диаспоры во Франции.
Просидев в ереванском аэропорту Звартноц несколько часов, Папазян был возвращен во Францию тем же самолетом, на котором прилетел. Перед отлетом Папазян сделал гневную запись на своей странице в Facebook, сообщив подписчикам, что въезд в Армению ему закрыли по личному распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна.
Позже в беседе с журналистами лидер армянской общины Франции обвинил Пашиняна в намеренном создании раскола между диаспорой и Арменией.
«Когда я прилетел в Ереван и показал свой паспорт, - сообщил Папазян, - меня забрали в какую-то комнату и сказали, что у меня есть проблемы…».
Тот факт, что влиятельный дашнак стал для армянских властей персоной «нон грата» - событие, конечно же, неординарное. Но лишь в том случае, если не знать предыстории этого инцидента.
Как известно, в мае нынешнего года, когда тесно связанная с армянской диаспорой мэр Парижа Анн Идальго посетила с официальным визитом Ереван, Мурад Папазян также был в составе французской делегации. Сегодня он утверждает, что Пашинян отказался принять мэра Парижа лишь потому, что его имя было включено в состав делегации.
«Я сказал тогда мэру Парижа и послу Армении во Франции, что не хочу присутствовать на встречах с членам правительства Армении, чтобы не мешать им, - признался сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции в интервью корреспонденту NEWS.am. – Но когда я узнал, что Пашинян отказался встретиться с мэром Парижа, то был просто поражен. Анн Идальго неизменно защищает интересы Армении, так с друзьями не поступают! Позже я узнал, что Пашинян решил наказать Анн Идальго из-за меня, хотя я отказался от участия в этой встрече».
По словам Папазяна, в диаспоре зреет серьезное недовольство политикой Пашиняна и его правительства. В то же время армянская диаспора Франции мобилизуется для скорейшего отстранения Пашиняна от власти, поскольку, по словам Папазяна, самое опасное – процесс налаживания отношений с Турцией и Азербайджаном - еще только предстоит.
Но, как уже отмечал haqqin.az, после 44-дневной войны возможности диаспоры влиять на решения правительства и происходящие в Армении политические процессы значительно ослабли. В противном случае из Еревана никогда бы не выгнали такого влиятельного лидера диаспоры, как Мурад Папазян.
После того, как могущественной армянской диаспоре не удалось предотвратить освобождение Карабаха Азербайджаном, Пашинян и его единомышленники в правительстве не только разочаровались в ее возможностях, но и перестали доверять лидерам диаспоры, активно поддерживающим и пропагандирующим идеи реванша.
Понимая, что у Армении нет реального будущего без достижения окончательного мира с Азербайджаном и установления нормальных отношений с соседней Турцией, правительство Пашиняна фактически вышло на тропу необъявленной войны с собственной диаспорой, все усилия которой связаны с финансовой и идеологической поддержкой реваншистских сил в Армении и разжиганием новой вооруженной конфронтации на Южном Кавказе.