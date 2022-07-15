Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:27

Как сообщают источники в Ереване, 14 июля в Армению не пустили дашнака Мурада Папазяна, одного из лидеров могущественной армянской диаспоры во Франции. Просидев в ереванском аэропорту Звартноц несколько часов, Папазян был возвращен во Францию тем же самолетом, на котором прилетел. Перед отлетом Папазян сделал гневную запись на своей странице в Facebook, сообщив подписчикам, что въезд в Армению ему закрыли по личному распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна.

Позже в беседе с журналистами лидер армянской общины Франции обвинил Пашиняна в намеренном создании раскола между диаспорой и Арменией. «Когда я прилетел в Ереван и показал свой паспорт, - сообщил Папазян, - меня забрали в какую-то комнату и сказали, что у меня есть проблемы…». Тот факт, что влиятельный дашнак стал для армянских властей персоной «нон грата» - событие, конечно же, неординарное. Но лишь в том случае, если не знать предыстории этого инцидента. Как известно, в мае нынешнего года, когда тесно связанная с армянской диаспорой мэр Парижа Анн Идальго посетила с официальным визитом Ереван, Мурад Папазян также был в составе французской делегации. Сегодня он утверждает, что Пашинян отказался принять мэра Парижа лишь потому, что его имя было включено в состав делегации.