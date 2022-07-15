Ильхам Алиев назначил Эмина Эфендиева зампредседателя «Азерхалча»
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Эмин Эфендиев назначен заместителем председателя правления ОАО "Азерхалча".
Как стало известно haqqin.az, Э.Эфендиев начал свою карьеру в Министерстве материальных ресурсов, затем работал в совместном российско-азербайджанском банке "Российский кредит" в должности первого зампредседателя правления, а в течение последних четырех лет - председателем правления.
В 2004-2009 годах занимал должность заместителя председателя правления акционерного коммерческого банка (АКБ) AZAL (в 2008 году переименован в АКБ Silk Way), в 2009-2015 годах - заведующим Бинагадинским филиалом №1 и Сабаильским филиалом №1 ОАО Kapital Bank.
В 2015-2018 годах руководил "дочкой" Международного банка Азербайджана в Российской Федерации - "MБA-Москва".
В 2018-2021 годах являлся генеральным директором ООО "Азерпочт".