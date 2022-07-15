Иранские инструкторы начали обучать российских военных работе с иранскими боевыми беспилотниками. Обучение проходит на территории Сирии, сообщает израильский сайт «Дебка», специализирующийся на вопросах безопасности.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Иран намерен поставить России несколько сотен беспилотников, в том числе атакующих. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить России флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

В Иране эти сообщения отрицают. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что во время визита российского президента в Иран тема БПЛА обсуждаться не будет.

19 июля президент РФ Владимир Путин прибудет в Иран, где встретится с президентами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.