Отдел информации 11:47

19 июля президенты России, Турции и Ирана встретятся в столице Ирана. Основной темой обсуждений станет ситуация в Сирии. Но уже сейчас многие зарубежные СМИ называют предстоящую встречу «Тегеран-22», намекая на встречу лидеров трех мировых держав «Тегеран-43», на которой был осуществлен послевоенный раздел Европы. Данная историческая параллель не случайна, ведь от итогов саммита зависят участие Ирана в планируемой военной операции Турции против курдских боевиков РПК/ОНС, а также взаимоотношения воинских контингентов США и России, дислоцированных в Сирии.

Турецкие и российские источники сообщают, что накануне саммита Иран продолжает наращивать военное присутствие на севере Сирии, стягивая в приграничные районы живую силу и боевую технику. По поступающей информации, в город Тель-Рифат и близлежащие населенные пункты, находящиеся под контролем курдских группировок, уже переброшены десятки бронетранспортеров, РСЗО, около пятнадцати танков и свыше шестисот ополченцев из числа иранских прокси. Помимо этого, вооруженные силы Ирана развернули батальонные тактические группы в населенном пунктах Нубл и Аль-Захра на севере Сирии, после чего взяли под контроль аэропорт Минаг. Следует принять во внимание, что речь идет о расположенных в непосредственной близости от Тель-Рифата городах и поселках с компактным проживанием шиитов. Учитывая, что Тель-Рифат является одной из главных целей Турции в запланированной операции против террористов РПК/ОНС, намерения Ирана не вызывают вопросов. Но если Турция пока не отреагировала на передислокацию иранских формирований, то США прошлой ночью направили на восток Сирии два истребителя F-35, которые внезапно нанесли несколько ракетных ударов по одной из баз иранских прокси.