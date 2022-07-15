Американские истребители нанесли удары по иранским войскам на границе Турции что происходит?
19 июля президенты России, Турции и Ирана встретятся в столице Ирана. Основной темой обсуждений станет ситуация в Сирии. Но уже сейчас многие зарубежные СМИ называют предстоящую встречу «Тегеран-22», намекая на встречу лидеров трех мировых держав «Тегеран-43», на которой был осуществлен послевоенный раздел Европы.
Данная историческая параллель не случайна, ведь от итогов саммита зависят участие Ирана в планируемой военной операции Турции против курдских боевиков РПК/ОНС, а также взаимоотношения воинских контингентов США и России, дислоцированных в Сирии.
Турецкие и российские источники сообщают, что накануне саммита Иран продолжает наращивать военное присутствие на севере Сирии, стягивая в приграничные районы живую силу и боевую технику.
По поступающей информации, в город Тель-Рифат и близлежащие населенные пункты, находящиеся под контролем курдских группировок, уже переброшены десятки бронетранспортеров, РСЗО, около пятнадцати танков и свыше шестисот ополченцев из числа иранских прокси. Помимо этого, вооруженные силы Ирана развернули батальонные тактические группы в населенном пунктах Нубл и Аль-Захра на севере Сирии, после чего взяли под контроль аэропорт Минаг.
Следует принять во внимание, что речь идет о расположенных в непосредственной близости от Тель-Рифата городах и поселках с компактным проживанием шиитов. Учитывая, что Тель-Рифат является одной из главных целей Турции в запланированной операции против террористов РПК/ОНС, намерения Ирана не вызывают вопросов.
Но если Турция пока не отреагировала на передислокацию иранских формирований, то США прошлой ночью направили на восток Сирии два истребителя F-35, которые внезапно нанесли несколько ракетных ударов по одной из баз иранских прокси.
В результате налета были разрушены склады с вооружением и боеприпасами, а также уничтожены казармы с находившимися там проиранскими боевиками, а также, по некоторым данным, несколькими офицерами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Отмечается, что для иранцев налет оказался полной неожиданностью, поскольку ни одна система ПВО не зафиксировала истребители ВВС США, подлетевших к цели со стороны Ирака.
В сирийских соцсетях пишут, что F-35 поразили также зенитно-ракетные комплексы и несколько десятков ракет Fateh-110 иранского производства.
Данные о пострадавших и жертвах американских ударов по территории Сирии пока не поступали, однако, по мнению ряда источников, эта атака стала ответом США на недавнее нападение иранских подразделений на американскую военную базу в районе нефтяного месторождения Аль-Омар.
В преддверии саммита в Тегеране Турция также продолжает концентрировать в регионе вооруженные силы, используя для ежедневных ударов по курдским боевикам подразделения спецназа и беспилотники.
В последней информации, обнародованной турецким Министерством обороны, указывается, что в ходе очередной спецоперации были обезврежены шесть террористов, угрожавших безопасности мирных жителей в ранее зачищенных от РПК районах на севере Сирии.
14 июля турецкая армия объявила об уничтожении еще двенадцати членов РПК/ОНС.