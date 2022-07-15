Миллиардер-олигарх не может прожить на 2.500 фунтов стерлингов в месяц

Агентство начало расследование и заблокировало два банковских счета, которые миллиардер использовал для этих целей. Сообщается, что на указанных счетах у Авена было «всего» полтора миллиона фунтов стерлингов.

Национальное криминальное агентство Великобритании заявило, что Петр Авен, близкий к Владимиру Путину российский олигарх-миллиардер, нарушил наложенные на него санкции, купив, а затем продав несколько роскошных автомобилей.

Как установило агентство, Авен перевел 200 тысяч фунтов стерлингов дилеру, торгующему люксовыми моделями автомобилей, а также продал через него свой «Бентли» за 160 тысяч фунтов стерлингов, поступивших на один из счетов миллиардера.

Как известно, Петр Авен числится в списке российских олигархов, находящихся под санкциями Великобритании и Евросоюза, вызванными российским вторжением в Украину. В Брюсселе утверждают, что Авен является крупным акционером российского «Альфа-банка» и входит в число 50 богатейших людей России.

Если Национальное криминальное агентство не сможет получить убедительных объяснений по поводу «подозрительных расходов», осуществленных олигархом на двух его банковских счетах, эти средства будут конфискованы, а самому Авену грозит уголовная ответственность за уклонение от санкций.

Напомним, что в мае этого года британские правоохранители провели обыск в лондонском особняке Авена, в ходе которого у него было изъято 30.000 фунтов стерлингов.

Сообщалось, что в обыске, вызванном нарушениями условий санкций, участвовали порядка тридцати британских правоохранителей.

Российскому миллиардеру официально разрешено тратить на себя не больше 2.500 фунтов стерлингов в месяц (5.000 азербайджанских манатов).

Судя по всему, уложиться в эти рамки у Петра Авена не получается.