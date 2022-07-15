Синоптики предупреждают о сильной жаре

В Баку и на Апшеронском полуострове до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха повысится до 34-38°, местами до 40° тепла, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, с вечера 17 июля и до 21 июля будет дуть северо-западный ветер, временами скорость ветра будет достигать 20-23 м/с, 20-21 июля в некоторых местах полуострова - до 25 м/с.

В районах Азербайджана также до конца второй декады июля сохранится жаркая погода, температура воздуха повысится до 37-40°, местами - 42-44°, в горах - 30-33° тепла. Прогнозируется западный ветер (15-18 м/с), с 17 июля и до 21 июля местами скорость ветра будет достигать 20-25 м/с.