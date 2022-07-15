В Китае новая вспышка коронавируса: миллионы человек взаперти

В Китае зафиксирована вспышка COVID-19. Ежедневное количество случаев заражения возросло до самого высокого уровня за последние семь недель. Вспышка зафиксирована в центральных, северо-западных и южных провинциях страны, сообщает Bloomberg.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению, 15 июля в КНР сообщили о 450 заражениях - больше всего с 25 мая, большая часть случаев обнаружена в Аньхой и Ганьсу. В Шанхае, пережившем недельный общегородской карантин, зафиксировано 33 случая.

Ланьчжоу, столица провинции Ганьсу, ввела полный карантин и приказала более 4 миллионам жителей оставаться дома. Уган, город с населением около 300 000 жителей в провинции Хэнань, также объявил о карантине.