США выделят миллиард долларов Ближнему Востоку и Африке

Президент США Джо Байден заявит в ходе визита в Саудовскую Аравию о предоставлении помощи в размере миллиарда долларов странам Ближнего Востока и Африки, сообщили израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Согласно информации, эти средства в основном предназначены для помощи голодающим.

Официальное заявление об этом будет сделано в ходе региональной встречи на высшем уровне с участием глав Египта, Иордании и Ирака.