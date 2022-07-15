Иран готовит убийства американских чиновников секретный доклад
США считают, что Иран может попытаться убить нынешних или бывших американских чиновников в качестве мести за убийство Касема Сулеймани. Об этом говорится в секретном документе правительства Соединенных Штатов, полученном журналистами издания Yahoo News.
Согласно документу, «Иран ведет многоплановую кампанию, включая международные правовые маневры, ордера на арест и убийства чиновников, которых ИРИ считает виноватыми в смертельном покушении на генерала КСИР Касема Сулеймани, совершенном в январе 2020 года».
«Тегеран не раз публично выражал готовность проводить смертоносные операции на территории Соединенных Штатов и постоянно называл бывшего президента Дональда Трампа, экс-госсекретаря Майкла Помпео и генерала Кеннета Маккензи в качестве приоритетных целей для мести», - говорится в отчете.
Разведка США считает, что «Иран, вероятно, рассмотрит убийство или судебное преследование американского чиновника, которого считает эквивалентным по рангу и статусу Сулеймани».
Отчет разведки широко известен в правительстве США, а также в правоохранительных органах, сообщает издание. Он основан на анализе заявлений и других действий, предпринятых Ираном, и описывает сорванные заговоры с целью убийства правительственных чиновников и официальных лиц США.
Примечательно, что данный отчет с пометками «Не для публичного обнародования» и «Только для служебного пользования» датирован 16 июня 2022 года. Спустя два дня Белый дом объявил о поездке президента Джо Байдена в Израиль.
Напомним, генерал Касем Сулеймани считался одним из самых влиятельных людей в Иране, возглавлял силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Он был убит в результате удара американского беспилотника в Ираке по приказу тогдашнего президента Дональда Трампа.