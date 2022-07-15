Отдел информации 13:05

США считают, что Иран может попытаться убить нынешних или бывших американских чиновников в качестве мести за убийство Касема Сулеймани. Об этом говорится в секретном документе правительства Соединенных Штатов, полученном журналистами издания Yahoo News. Согласно документу, «Иран ведет многоплановую кампанию, включая международные правовые маневры, ордера на арест и убийства чиновников, которых ИРИ считает виноватыми в смертельном покушении на генерала КСИР Касема Сулеймани, совершенном в январе 2020 года».

«Тегеран не раз публично выражал готовность проводить смертоносные операции на территории Соединенных Штатов и постоянно называл бывшего президента Дональда Трампа, экс-госсекретаря Майкла Помпео и генерала Кеннета Маккензи в качестве приоритетных целей для мести», - говорится в отчете. Разведка США считает, что «Иран, вероятно, рассмотрит убийство или судебное преследование американского чиновника, которого считает эквивалентным по рангу и статусу Сулеймани». Отчет разведки широко известен в правительстве США, а также в правоохранительных органах, сообщает издание. Он основан на анализе заявлений и других действий, предпринятых Ираном, и описывает сорванные заговоры с целью убийства правительственных чиновников и официальных лиц США.