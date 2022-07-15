Лидер сепаратистов Арутюнян решил уйти из политики

Араик Арутюнян, глава сепаратистского режима, действующего на территориях Азербайджана, которые временно находятся под контролем российских миротворческих сил, решил уйти из политики, о чем он якобы не раз говорил в узком кругу. Об этом написала армянская газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что сепаратисты собираются в декабре провести «референдум по конституционным изменениям». И якобы после проведения «референдума», согласно источникам газеты, Араик Арутюнян не только оставит «пост президента», но и публично заявит, что уходит из политики.

Источник газеты уверяет, что «...уже вскоре внутриполитическая жизнь в республике (под «республикой» имеется в виду территория Азербайджана, где сейчас временно размещены российские миротворцы - ред.) значительно активизируется».