В Туркменистане заблокировали российские сайты и телеканалы

По словам корреспондента издания из Ашхабада, под блокировку попали «все сайты новостей России», доступ к которым был свободным еще несколько дней назад.

«Например, все сайты новостей России. ИноСМИ, РИА Новости, РБК, ТАСС, сайты телекомпаний, где идут какие-то новости, и так далее. Это были последние иностранные новостные сайты, доступ к которым оставался свободным, сейчас - нет. Заблокирован доступ как к сайту, так и через мобильные приложения. Азербайджанские сайты тоже не открывались, как Тренд, например. Учитывая, что прочие новости и до этого были недоступны, это окончательно закупоривает весь информационный поток... Новости из Казахстана и Кыргызстана заблокированы еще раньше».

Помимо них власти ограничили доступ к сервисам многих иностранных банков, платежных систем, Microsoft Store, а также функциям по скачиванию приложений и музыки из App Store. Как сообщает «Азатлык», последние блокировки произошли на фоне прекращения доступа практически ко всем VPN-сервисам.