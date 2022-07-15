США и Саудовская Аравия против появления ядерного Ирана

США и Саудовская Аравия выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули важность усилий по недопущению создания Ираном ядерного оружия. «Детали» пишут, что это заявление стало итогом первого дня визита в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена.

В заявлении также говорится о готовности совместных шагов с целью недопущения вмешательства Ирана во внутренние дела других стран. Отмечается, что именно Иран стремится к подрыву безопасности и стабильности в регионе.

В субботу американский президент Байден проводит серию встреч в Саудовской Аравии. Итогом визита должны стать 18 соглашений о сотрудничестве в сфере энергетики, финансовых инвестиций, современной связи, исследования космоса и развития здравоохранения. Президент США также встретится в Саудовской Аравии с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.