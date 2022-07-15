Эр-Рияд увеличит нефтедобычу и поможет Украине с экспортом зерна

Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового рынка нефти после визита президента США Джо Байдена. В заявлении США указывается, что королевство также намерено нарастить уровень нефтедобычи на 50% по сравнению с показателями, запланированными на июль и август. Об этом пишет The Insider.

«Обе стороны отметили важность стратегического, экономического и инвестиционного сотрудничества, особенно на фоне текущего кризиса в Украине и его последствий, и подтвердили свою приверженность стабильному мировому энергетическому рынку», - говорится в коммюнике.

Кроме того, США и Саудовская Аравия договорились обеспечить экспорт украинского зерна, заблокированного в портах: «Лидеры подтвердили свою приверженность оказанию критически важной помощи украинскому народу, а также обеспечению беспрепятственного экспорта зерна и продуктов из пшеницы для смягчения глобального продовольственного кризиса, который грозит острым ударом по ряду ближневосточных и африканских государств».